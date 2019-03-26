Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44
Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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Авто
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"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Авто
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Обновлено вчера в 09:53
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На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
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Обновлено вчера в 14:59
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Форвард «Урала» Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
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«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
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Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» Станислав Бондаренко стал отцом в третий раз.
Обновлено в 07:56
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Технологии
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
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Обновлено в 07:54
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
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СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:35
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Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Общество
Британец нашел на свалке личные вещи Черчилля
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Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом
Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
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Захоронение жертв ацтекского божества нашли в центре Мехико
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Обновлено в 02:45
Политика
Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
"Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.
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Евровидение в Израиле оказалось на грани срыва
Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.
Обновлено в 07:10