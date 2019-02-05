ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернетеВедомости 19:35

Центробанк запустил робота для того, чтобы находить в интернете нелегальные финансовые организации и проекты, у которых есть признаки финансовых пирамид. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете

Общество IKEA начнет сдавать мебель в аренду Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.

Общество На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Названы самые угоняемые автомобили в России за 2018 год: лидирует в рейтинге этой своеобразной «популярности» наш родной, отечественный ВАЗ.

Экономика Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.

Авто BMW выпустит спецверсию купе 8-Series Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.

Транспорт «Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту В рейсе длительностью от двух до четырех часов пассажирам исключены сок и газированная вода, горячее питание будет заменено на холодное.

Общество Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды Мошенники обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату проверить или заменить счетчики.

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Космос Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.

Общество Ozon отменил бесплатную доставку товаров Ретейлер Ozon.ru отказался от бесплатной доставки товаров, при этом ввел подписку на доставку. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Происшествия Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести Представитель экстренных служб Москвы проинформировал об увеличении числа погибших в результате возгорания в жилом доме на Никитском бульваре до шести, передает РИА "Новости".

Происшествия В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Авто LADA Vesta подешевела в новых комплектациях Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.

Общество Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) прокомментировал сообщения о смерти Кирилла Толмацкого (Децла).

Интернет В WhatsApp появилась новая функция защиты Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.

Происшествия В США один человек погиб при взрыве у торгового центра Взрыв прогремел недалеко от торгового центра в городе Альбукерке на юго-западе США, один человек погиб, сообщила полиция города.

Общество Чечня взбунтовалась против «Яндекс.Такси» Чеченские таксисты написали письмо республиканским властям против выхода на региональный рынок крупнейшего в России агрегатора «Яндекс.Такси», пишет «Коммерсантъ».

Хоккей Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ В начале встречи португальский тренер вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание.

Музыка Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

Экономика Российские ретейлеры снизили цены на последние модели iPhone В конце января глава Apple Тим Кук объявил о планах компании снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальная валюта сильно просела по отношению к американскому доллару.