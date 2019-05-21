В России могут запретить «билеты банка приколов»Life.ru вчера в 06:33

Банк России вернулся к идее наказания за изготовление сувенирных банкнот, которые внешне очень похожи на настоящие деньги. Об этом пишет "Российская газета". В 2016-м регулятор предлагал наказывать за "билеты банка приколов" по уголовной статье.

В России могут запретить «билеты банка приколов»

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