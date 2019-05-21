Экономика
В России могут запретить «билеты банка приколов»Life.ru вчера в 06:33
Банк России вернулся к идее наказания за изготовление сувенирных банкнот, которые внешне очень похожи на настоящие деньги. Об этом пишет "Российская газета". В 2016-м регулятор предлагал наказывать за "билеты банка приколов" по уголовной статье.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Футбол
Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020
Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 04:57
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:24
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Экономика
«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США
Национализированный украинский «ПриватБанк» подал в суд на своего экс-владельца Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:06
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Подмосковье потушили пожар у оборонного завода «Рубин»
Обновлено в 04:50
Авто
Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа
Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Наука
Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении
Обновлено вчера в 10:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Религия
В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Кино
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Как и герой моего фильма, режиссер Сальвадор, которого играет Антонио Бандерас, я страдаю от сильных болей в спине.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос
Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Обновлено в 04:16