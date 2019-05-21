Экономика

В России могут запретить «билеты банка приколов»Life.ru вчера в 06:33

Банк России вернулся к идее наказания за изготовление сувенирных банкнот, которые внешне очень похожи на настоящие деньги. Об этом пишет "Российская газета". В 2016-м регулятор предлагал наказывать за "билеты банка приколов" по уголовной статье.
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В Москве неизвестный ограбил банкомат с помощью купюр «банка сувениров»

Snob.ruвчера в 18:24

ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

РБКвчера в 08:07

«Дубли» и рубли

Коммерсантъвчера в 18:09

В Госдуме предложили наказывать за изготовление сувенирных банкнот

Эхо Москвывчера в 14:30

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

Lenta.ruвчера в 16:55

В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

РИА Новостивчера в 08:05

Деньги, почти как настоящие

Российская газета21 мая в 11:44
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Футбол

Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020

Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 04:57
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:24
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Экономика

«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США

Национализированный украинский «ПриватБанк» подал в суд на своего экс-владельца Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:06
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Подмосковье потушили пожар у оборонного завода «Рубин»

Обновлено в 04:50
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено вчера в 11:24
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении

Обновлено вчера в 10:37
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Экономика

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Религия

В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

В Пакистане провели успешное испытание баллистической ракеты

Обновлено в 03:52
Кино

Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве

Как и герой моего фильма, режиссер Сальвадор, которого играет Антонио Бандерас, я страдаю от сильных болей в спине.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Политика

В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос

Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Происшествия

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

Обновлено в 04:16
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