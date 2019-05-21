ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов»12 Канал Омск 05:30

Как рассказала "Российская газета", речь идёт не только о шуточных банкнотах, но и о монетах, имитирующих настоящие деньги. С такой инициативой Центробанк выступает не впервые. Дело в том, что внешним сходством билетов Банка России и "банка приколов" часто пользуются мошенники.

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