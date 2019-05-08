Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»Российская газета 09:41
Размер активов компании составил по итогам прошлого года 1,3 миллиарда рублей. В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
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«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
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Политика
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Авто
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Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
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В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»
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