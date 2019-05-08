Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»Российская газета 09:41
Размер активов компании составил по итогам прошлого года 1,3 миллиарда рублей. В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал
Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
Обновлено в 17:33
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Общество
Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Суд опубликовал полный текст приговора по делу Кокорина и Мамаева Суд постановил, что 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии.
Обновлено в 10:38
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Умные AR-очки Epson Moverio BT-30C выйдут летом
В компании Epson анонсировали умные очки Moverio BT-30C, которые работают в паре со смартфоном на Android или PC под управлением Windows.
Обновлено в 12:57
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота
Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
Обновлено в 18:19