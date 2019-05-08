Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»Российская газета 09:41
Размер активов компании составил по итогам прошлого года 1,3 миллиарда рублей. В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
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Астрономы обнаружили, что эти первые звезды, возможно, разлетелись более мощным асимметричным образом, извергая струи, которые были достаточно сильными, чтобы выбрасывать тяжелые элементы в соседние галактики.
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
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Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
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Путин проверил, как реализуются национальные проекты
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Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
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В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
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