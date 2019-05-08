Экономика

ЦБ запретил деятельность микрофинансовой организации из топ-15Forbes 11:29

Банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о МФК «Мани Фанни Онлайн». Решение принято в связи с неоднократным нарушением регуляторных требований в течение года.
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ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

Коммерсантъ08:45

ЦБ исключил из реестра 13-ю по размеру микрофинансовую организацию

ТАСС10:36

ЦБ РФ запретил деятельность одной из топовых микрофинансовых организаций

Аргументы и Факты10:18

ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

Российская газета09:41

ЦБ запретил работать микрофинансовой компании из топ-15

Ведомости11:09

ЦБ запретил деятельность микрофинансовой компании из топ-15

РБК08:32

ЦБ исключил «Мани Фанни Онлайн» из реестра МФО

Банки.ру05:30
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Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Обновлено в 07:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника

Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Авторы исследования не ожидали обнаружить «мышьякодышащих» бактерий, тем более в океане, где содержание этого вещества крайне низко.
Обновлено 06 мая в 09:42
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Политика

США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя

США приняли решение снять санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американского ставленника, оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:37
Политика

Коломойский предложил оставить главу МВД в правительстве Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в правительстве страны при новом президенте Владимире Зеленском, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Авто

Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" совместно с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.
Обновлено в 12:00
Космос

Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС

Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Авто

Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из РФ

Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из России, заявил вице-канцлер отдела энергетики эстонского министерства экономики и инфраструктуры Тимо Татар.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Оправданная по делу о богохульстве Асия Биби покинула Пакистан

Обновлено в 07:36
Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»

Обновлено в 06:40
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Обновлено в 03:55
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