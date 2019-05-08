Экономика
ЦБ запретил деятельность микрофинансовой организации из топ-15Forbes 11:29
Банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о МФК «Мани Фанни Онлайн». Решение принято в связи с неоднократным нарушением регуляторных требований в течение года.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Обновлено в 07:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Авторы исследования не ожидали обнаружить «мышьякодышащих» бактерий, тем более в океане, где содержание этого вещества крайне низко.
Обновлено 06 мая в 09:42
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Политика
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя
США приняли решение снять санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американского ставленника, оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:37
Политика
Коломойский предложил оставить главу МВД в правительстве Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в правительстве страны при новом президенте Владимире Зеленском, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info.
Обновлено в 01:49
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Авто
Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет?
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" совместно с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.
Обновлено в 12:00
Космос
Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС
Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из РФ
Латвия и Эстония согласовали введение пошлины на электроэнергию из России, заявил вице-канцлер отдела энергетики эстонского министерства экономики и инфраструктуры Тимо Татар.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»
Обновлено в 06:40
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Обновлено в 03:55