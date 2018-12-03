Центральный банк (ЦБ) считает, что руководство "Московского вексельного банка" могло осуществлять операции, направленные на преднамеренное банкротство кредитной организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦБ.

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Финансы Финансы ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.

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Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

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