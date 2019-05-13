Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторахВедомости 08:54
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Авто
Skoda Octavia получила в России юбилейный пакет опций
Стоит отметить, что специальный пакет опций позволяет клиентам сэкономить 36 800 рублей на дополнительное оборудование.
Обновлено в 11:07
Футбол
ФК «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о стратегии «Краснодара»предоставлять игровое время своим воспитанникам.
Обновлено в 14:08
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Обновлено в 07:40
Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛ
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Малахов расследует смерть Доренко
Шоумен Андрей Малахов у себя в инстаграме анонсировал новый выпуск передачи "Прямой эфир", посвященный трагической смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
Обновлено в 11:50
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов
Китайская компания Xiaomi начала реализацию новой схемы продаж мобильных продуктов — через специализированные торговые автоматы.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
СМИ узнали о родах Алины Кабаевой
Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом сообщило интернет-издание Dom2Life.ru.
Обновлено в 07:33
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Культура
Леонид Якубович стал новым бойцом в файтинге Mortal Kombat
Обновлено в 13:19
Технологии
АЭС «Аккую» строят в соответствии с графиком
Строительство атомной электростанции "Аккую", которую в Турции возводит "Росатом", будет вестись в соответствии с требованиями безопасности, высочайшими стандартами качества и согласно графику, сказано в сообщении, распространенном проектной компанией "Аккую Нуклеар".
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Энергетика
«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»
"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Путин в Казани рассказал о возможном увеличении контракта по Ту-160
Президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.
Обновлено в 10:30