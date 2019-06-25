ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%Urbc.Ru 06:57

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 8% и достиг 4,8 млрд долл. США, пишет ТАСС со ссылкой на «Вестник Банка России».

ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%

Политика Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Происшествия Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента 2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Политика Кадыров отреагировал на отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Энергетика Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июня Частичное возобновление экспорта белорусской нефти ожидается до конца июня. Об этом во вторник сообщили в концерне "Белнефтехим".

Экология Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают SMS-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты «Сбербанка», «Тинькофф банка», ВТБ.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.

Общество В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Космос Три космонавта из экипажа «Союза»вернулись на землю Три члена Международной космической станции вернулись на землю в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Происшествия Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Происшествия Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.