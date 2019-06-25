Финансы

ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%Urbc.Ru 06:57

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 8% и достиг 4,8 млрд долл. США, пишет ТАСС со ссылкой на «Вестник Банка России».
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ЦБ: чистый спрос россиян на доллары снизился в апреле на 27%, на евро — вырос на 17%

Банки.ру04:55

Спрос россиян на валюту вырос, поскольку наступил сезон отпусков

Вести.Финанс06:28

ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

ТАСС05:56

ЦБ сообщил о росте спроса на валюту

Rambler News Service05:00

Повысился интерес россиян к наличной валюте

News.ru07:27

Чистый спрос россиян на доллары в апреле упал на 27%, на евро - вырос на 17%

ПРАЙМ04:51

Чистый спрос населения на валюту в апреле составил $1,2 млрд, как и в марте -- ЦБР

Financial One04:25
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Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Кадыров отреагировал на отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 06:47
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Происшествия

В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Энергетика

Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июня

Частичное возобновление экспорта белорусской нефти ожидается до конца июня. Об этом во вторник сообщили в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:38
Экология

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура

Естественные нерестилища осетра в бассейне реки Волга потеряны на 80%.
Обновлено в 07:39
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают SMS-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты «Сбербанка», «Тинькофф банка», ВТБ.
Обновлено в 07:40
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Три космонавта из экипажа «Союза»вернулись на землю

Три члена Международной космической станции вернулись на землю в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Происшествия

Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом

Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:41
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Глава Минобороны Давид Тоноян участвует в форуме «Армия-2019» в России

Обновлено в 04:53
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Светланы Лободы

Подписчики Светланы обратили внимание, что Пугачева стала выглядеть буквально как ровесница Лободы, в крайнем случае уж точно не на свои 70 лет.
Обновлено вчера в 11:38
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