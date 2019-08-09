Финансы
ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из РоссииТАСС 09:25
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $28 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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Обновлено в 14:30
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Обновлено в 08:32
Общество
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Кино
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Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.
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Обновлено в 13:10
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты
Highscreen объявляет о снижении цен на смартфоны c емкими батареями
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Обновлено в 06:25
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Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
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Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек
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