Финансы

ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из РоссииТАСС 09:25

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $28 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Отток капитала из России резко вырос

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ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

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Газета.Ru09:46

Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Интерфакс09:16

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМ09:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
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Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.
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