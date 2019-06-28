Финансы

ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотекеРоссийская газета вчера в 16:12

Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме. По ее словам, основным драйвером для этого послужит снижение инфляции. В середине июня регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 7,5 процента.
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ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке

Российская газетавчера в 16:12

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

News.ruвчера в 15:28

В России зафиксировано снижение ипотечных ставок

Национальная служба новостейвчера в 14:24

ЦБ: средневзвешенная ставка по ипотеке в июне снизилась до 10,54%

Банки.рувчера в 15:01

ЦБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

Реальное времявчера в 14:59

Центробанк России сообщил о снижении ипотечных ставок

Life.ruвчера в 15:19

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

ТАССвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
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Шоу-бизнес

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По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
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Политика

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

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Обновлено в 11:00
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Происшествия

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Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Обновлено в 12:46
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Спорт

Российский гимнаст Белявский выиграл золото на Европейских играх

Обновлено в 11:13
Футбол

Бузова поздравила Глушакова с переходом в «Ахмат»

32-летний Глушаков заключил контракт с "Ахматом" по схеме "1+1". pic.twitter.com/P9HT8db3QW — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 29, 2019 В минувшем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак" и забил 6 голов.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Автоспорт

Хэмилтон потерял второе место после штрафа за блокировку Райкконена

Обновлено в 12:30
Футбол

«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым

Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Кино

В Сети появился новый трейлер «Матрицы»

На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка

Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове

В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

В Крыму показали спектакль с однополыми поцелуями

Показ провокационного спектакля от Gogol school завершил театральную смену молодежного форума «Таврида», который проходит под Судаком в Крыму.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Обновлено в 11:57
Музыка

Бари Алибасов пригласил мужчин и трансгендеров на кастинг в «На-На»

Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

СК начал проверку после отравления подростка в Подмосковье

Следователи проводят проверку после отравления 17-летнего подростка в Подмосковье.
Обновлено в 13:21
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