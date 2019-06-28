Финансы
ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотекеРоссийская газета вчера в 16:12
Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме. По ее словам, основным драйвером для этого послужит снижение инфляции. В середине июня регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 7,5 процента.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Политика
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Футбол
Бузова поздравила Глушакова с переходом в «Ахмат»
32-летний Глушаков заключил контракт с "Ахматом" по схеме "1+1". pic.twitter.com/P9HT8db3QW — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 29, 2019 В минувшем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак" и забил 6 голов.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка
Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове
В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
В Крыму показали спектакль с однополыми поцелуями
Показ провокационного спектакля от Gogol school завершил театральную смену молодежного форума «Таврида», который проходит под Судаком в Крыму.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Обновлено в 11:57
Музыка
Бари Алибасов пригласил мужчин и трансгендеров на кастинг в «На-На»
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
СК начал проверку после отравления подростка в Подмосковье
Следователи проводят проверку после отравления 17-летнего подростка в Подмосковье.
Обновлено в 13:21