Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС вчера в 10:09
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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ЦБ: в I квартале 2019 г. на страховщиков жаловались на 36% меньше, чем годом ранее
Агентство страховых новостейвчера в 11:10
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Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Обновлено в 04:17
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 03:19
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 01:35
Политика
Пушков предупредил Зеленского об опасности пути Порошенко
Сенатор Алексей Пушков заявил, что, если избранный президент Украины Владимир Зеленский выберет путь предыдущего украинского лидера, его будет ожидать фиаско.
Обновлено в 00:04
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ
«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год
Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Политика
Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая
Накануне стало известно, что никто из лидеров иностранных государств не будет присутствовать на параде по случаю празднования Дня Победы в Москве.
Обновлено вчера в 06:10