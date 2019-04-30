ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС вчера в 10:09

Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.

ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Транспорт Новые дорожные знаки появились в России В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Политика Пушков предупредил Зеленского об опасности пути Порошенко Сенатор Алексей Пушков заявил, что, если избранный президент Украины Владимир Зеленский выберет путь предыдущего украинского лидера, его будет ожидать фиаско.

Финансы Стал известен курс рубля к летним отпускам «Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.

Политика Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.

Футбол «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ «Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.

Политика Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Хоккей Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.

Гаджеты Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Общество В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.

Кино Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.