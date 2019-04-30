Экономика

ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС вчера в 10:09

Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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Потребители финуслуг стали больше жаловаться регулятору

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Банки РФ в результате жалоб в I квартале 2019 года вернули клиентам около 12 млн рублей

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Агентство страховых новостейвчера в 11:10

На что жалуемся?

Российская газетавчера в 02:37
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

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Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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Обновлено в 03:19
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Новые дорожные знаки появились в России

В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
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Политика

Пушков предупредил Зеленского об опасности пути Порошенко

Сенатор Алексей Пушков заявил, что, если избранный президент Украины Владимир Зеленский выберет путь предыдущего украинского лидера, его будет ожидать фиаско.
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Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону (будет опубликован в ближайшем номере "РГ"), изменится порядок расчета надбавок к их пенсии.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ

«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

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Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

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Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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Хоккей

Да Коста подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год

Форвард Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения хоккеиста рассчитан на один год.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

На пути к славе: Нуждающаяся Инга Оболдина торговала на рынке

Обновлено в 04:00
Гаджеты

Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum

Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Общество

В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
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Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

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Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

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Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Общество

В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов

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Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Политика

Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая

Накануне стало известно, что никто из лидеров иностранных государств не будет присутствовать на параде по случаю празднования Дня Победы в Москве.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Стадион «Лужники» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 04:31
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