Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС вчера в 10:09
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Баскетбол
«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Стартуют продажи смартфона Xiaomi с поддержкой 5G
Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж своего первого смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Обновлено в 07:04
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Обновлено в 06:49
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Культура
Разин вынес «приговор» Первому каналу
Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
Первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в России
Первый центр выдачи российских паспортов по упрощённой схеме жителям самопровозглашенной Луганской народной республики заработал в РФ.
Обновлено 29 апреля в 07:18
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Хоккей
«Ак Барс» обменял Секача в ЦСКА, взамен получив права на Ожиганова
«Ак Барс» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого казанский клуб получил права на защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Игоря Ожиганова, а «армейцы» – нападающего Иржи Секача, информирует официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 07:07
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»
Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Гаджеты
Valve представила шлем виртуальной реальности Index
Valve рассказала о новом шлеме виртуальной реальности Index. Продажи нового набора устройств начнутся 28 июня.
Обновлено вчера в 15:50
Хоккей
«Металлург» объявил об уходе Эллисона, Шора и еще 8 хоккеистов
«Металлург» объявил о расставании с группой игроков.
Обновлено в 06:52
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять санкциями ситуацию в Сирии
"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - передает РИА Новости слова российского дипломата.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12