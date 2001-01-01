Экономика

ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС 10:09

Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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Потребители финуслуг стали больше жаловаться регулятору

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
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В Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко

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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

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Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman

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Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
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Экономика

В Госдуме прокомментировали идею налога на зарубежные посылки

Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.
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Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

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Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
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Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
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В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
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Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
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Индекс доверия потребителей США в апреле оказался лучше прогноза

Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 129,2 пункта с показателя марта в 124,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
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Милонов предложил Шнурову рекламировать борьбу с тараканами

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к участникам группы "Ленинград" сняться в социальной рекламе, а её лидеру Сергею Шнурову посоветовал пропагандировать борьбу с тараканами.
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Insider: Меган Маркл снова нарушит традиции королевской семьи

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Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

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Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

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Общество

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МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

Обновлено в 08:42
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