Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС 10:09
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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ЦБ: в I квартале 2019 г. на страховщиков жаловались на 36% меньше, чем годом ранее
Агентство страховых новостей11:10
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика
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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
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Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
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Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
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Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
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Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
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Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
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Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
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В МИД прокомментировали решение США по Договору о торговле оружием
В МИД России прокомментировали решение США отозвать ратификационный пакет документов по Международному договору о торговле оружием, отметив, что перспектива универсализации договора становится «ещё более туманной».
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Хоккей
Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.
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Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 129,2 пункта с показателя марта в 124,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено в 10:06
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Милонов предложил Шнурову рекламировать борьбу с тараканами
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Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
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ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
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Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
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Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
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Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
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МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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Зеленского официально объявили избранным президентом Украины
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