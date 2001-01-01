ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС 10:09

Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.

ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 года

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