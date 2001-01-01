Экономика
ЦБ зафиксировал рост жалоб на финансовые услуги в I квартале 2019 годаТАСС 10:09
Количество жалоб от потребителей финансовых услуг, поступивших в Банк России в I квартале 2019 года, выросло на 2,2% против аналогичного периода годом ранее.
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Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Экономика
Доход генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2018 году составил 9 млн рублей
Доход генерального прокурора России Юрия Чайки в 2018 году снизился на 2,65 млн рублей по сравнению с 2017 годом (11,72 млн) и составил чуть более 9 млн рублей.
Обновлено в 11:34
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Общество
Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»
Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд признал повредившего картину Репина вандала виновным
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Технологии
«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки
Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Экономика
Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень
По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Российские военные корабли подошли к границам Латвии
Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Экономика
Потребительские цены в Германии выросли за месяц на процент
Потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли в апреле на 2,1% в годовом выражении и на 1% к предыдущему месяцу.
Обновлено в 09:58
Финансы
Доллар подскочил выше 65 рублей
Согласно имеющейся информации, курс доллара ненадолго превысил 65 рублей, что произошло впервые с 8 апреля.
Обновлено в 12:34