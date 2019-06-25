ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%Urbc.Ru 06:57

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 8% и достиг 4,8 млрд долл. США, пишет ТАСС со ссылкой на «Вестник Банка России».

ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Общество Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей "Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.

Экология Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Происшествия В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Шоу-бизнес Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.

Политика Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Авто Установлен новый рекорд скорости среди тракторов Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.

Музыка Майкл Джексон: почему его именем пугают детей Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Театры После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.

Политика В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.

Происшествия Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.

Шоу-бизнес Андрея Аршавина сняли с блондинкой в ресторане Санкт-Петербурга Накануне в Сети появились снимки бывшего игрока «Арсенала» в компании эффектной блондинки.

Политика В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Общество Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация».

Происшествия В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте» В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.

Авто Автопром в России сильно напрягает падение продаж Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.

Футбол Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.