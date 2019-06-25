Финансы
ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%Urbc.Ru 06:57
Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 8% и достиг 4,8 млрд долл. США, пишет ТАСС со ссылкой на «Вестник Банка России».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Общество
Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей
"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака
Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Установлен новый рекорд скорости среди тракторов
Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.
Обновлено в 07:18
Авто
Nissan запустил проект виртуальных продаж автомобилей City Hub
Nissan открыл свой первый виртуальный шоу-рум по продажам автомобилей.
Обновлено в 02:32
Музыка
Майкл Джексон: почему его именем пугают детей
Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Политика
В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
Обновлено в 06:59
Политика
Опрос: почти 50% украинцев готовы поддержать особый статус для Донбасса
Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Андрея Аршавина сняли с блондинкой в ресторане Санкт-Петербурга
Накануне в Сети появились снимки бывшего игрока «Арсенала» в компании эффектной блондинки.
Обновлено в 06:00
Политика
В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова
Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:52
Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество
Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова
По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация».
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.
Обновлено в 04:26