Финансы

ЦБ зафиксировал в апреле рост спроса россиян на наличную валюту на 8%Urbc.Ru 06:57

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с прошлым месяцем на 8% и достиг 4,8 млрд долл. США, пишет ТАСС со ссылкой на «Вестник Банка России».
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Россияне увеличили интерес к наличной валюте

News.ru07:27

Спрос россиян на валюту вырос, поскольку наступил сезон отпусков

Вести.Финанс06:28

Чистый спрос населения на валюту в апреле составил $1,2 млрд, как и в марте -- ЦБР

Financial One04:25

ЦБ сообщил о росте спроса на валюту

Rambler News Service05:00

ЦБ: чистый спрос россиян на доллары снизился в апреле на 27%, на евро — вырос на 17%

Банки.ру04:55

Чистый спрос россиян на доллары в апреле упал на 27%, на евро - вырос на 17%

ПРАЙМ04:51

ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

ТАСС05:56
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Общество

Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей

"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
Экология

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто

Установлен новый рекорд скорости среди тракторов

Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.
Обновлено в 07:18
Авто

Nissan запустил проект виртуальных продаж автомобилей City Hub

Nissan открыл свой первый виртуальный шоу-рум по продажам автомобилей.
Обновлено в 02:32
Музыка

Майкл Джексон: почему его именем пугают детей

Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Политика

В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
Обновлено в 06:59
Политика

Опрос: почти 50% украинцев готовы поддержать особый статус для Донбасса

Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Происшествия

На заводе «Дагдизель» в Дагестане взорвался кислородный баллон

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Андрея Аршавина сняли с блондинкой в ресторане Санкт-Петербурга

Накануне в Сети появились снимки бывшего игрока «Арсенала» в компании эффектной блондинки.
Обновлено в 06:00
Политика

В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова

Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:52
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей

Обновлено в 05:00
Общество

Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова

По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация».
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Политика

Россия, США и Израиль договорились по Сирии

Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.
Обновлено в 04:26
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