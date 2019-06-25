Финансы
ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валютуТАСС 05:56
Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном "Вестнике Банка России".
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
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Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
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На смену Стелле Максвелл, с которой Ирина Шейк провела свободное от показов время во Флоренции, пришла ее мама Ольга Шайхлисламова.
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Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
Политика
Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке
Обновлено в 09:30
Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:19
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Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
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Белгородский митрополит Иоанн вечере памяти жертв Великой Отечественной войны рассказал, что в начале ВОВ гибли только "безбожники".
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
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Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
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Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
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Порошенко написал два угрожающих твита про Россию
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть допустила серьезные послабления в сдерживании России, которое было достигнуто при президентстве Порошенко.
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В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
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Армия и оружие
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30