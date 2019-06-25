Финансы

ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валютуТАСС 05:56

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном "Вестнике Банка России".
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Повысился интерес россиян к наличной валюте

News.ru07:27

Чистый спрос населения на валюту в апреле составил $1,2 млрд, как и в марте -- ЦБР

Financial One04:25

ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

ТАСС05:56

ЦБ сообщил о росте спроса на валюту

Rambler News Service05:00

ЦБ: чистый спрос россиян на доллары снизился в апреле на 27%, на евро — вырос на 17%

Банки.ру04:55

Чистый спрос россиян на доллары в апреле упал на 27%, на евро - вырос на 17%

ПРАЙМ04:51

Спрос россиян на валюту вырос, поскольку наступил сезон отпусков

Вести.Финанс06:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»

Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
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Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов

Обновлено вчера в 20:20
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Фото: мама Ирины Шейк поддержала ее после разрыва с Брэдли Купером

На смену Стелле Максвелл, с которой Ирина Шейк провела свободное от показов время во Флоренции, пришла ее мама Ольга Шайхлисламова.
Обновлено в 08:47
Политика

Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.
Обновлено в 09:20
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета

В Великобритании 11-летний подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Финансы

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
Политика

Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке

Обновлено в 09:30
Общество

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану

Обновлено в 01:19
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Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
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Защитник сборной Канады Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»

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В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны советских солдат

Белгородский митрополит Иоанн вечере памяти жертв Великой Отечественной войны рассказал, что в начале ВОВ гибли только "безбожники".
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Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
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Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
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Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
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Политика

Порошенко написал два угрожающих твита про Россию

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть допустила серьезные послабления в сдерживании России, которое было достигнуто при президентстве Порошенко.
Обновлено в 09:30
Политика

Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.
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Модник в кроссовках: Наш тест-драйв LADA Granta Cross

Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

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Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

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В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
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