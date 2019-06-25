Финансы
ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валютуТАСС 05:56
Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном "Вестнике Банка России".
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Происшествия
В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине
Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
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Технологии
«Калашников» показал новое оружие для борьбы с дронами
Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO показала новую версию оружия против дронов — REX-2.
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Авто
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2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
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Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
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«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»
В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
Обновлено в 12:54
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
Обновлено вчера в 12:15
Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
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Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
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В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
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Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Экономика
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Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
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Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
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Политика
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого они обсудили сотрудничество двух стран.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
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Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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В курганской колбасе нашли антибиотики
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Обновлено в 03:54
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Политика
Медведчук сообщил, что Москва сняла часть санкций с Украины
Глава политисполкома партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после переговоров с представителями партии Россия частично сняла с Киева санкции.
Обновлено в 11:18
Происшествия
На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56