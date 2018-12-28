Финансы

Совокупный спрос россиян на наличную валюту в октябре вырос на 10%
ПРАЙМ
04:04

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил 6,8 миллиарда долларов, отмечает регулятор в аналитических материалах "Вестник Банка России".
ПРАЙМ04:04

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Спрос населения на наличную валюту за месяц вырос на 10%

Евразия Daily07:51

Центробанк заявил о росте спроса у россиян на валюту

Росбалт07:23

ЦБ: совокупный спрос населения на иностранную валюту вырос в октябре на 10%

ТАСС04:40

ЦБ зафиксировал рост спроса населения на валюту в октябре

РБК06:12

В России растёт спрос на наличную валюту

News.ru07:02

ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту повысился в октябре на 11%

Банки.ру04:06

Совокупный спрос россиян на наличную валюту в октябре вырос на 10%

ПРАЙМ04:04
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В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.
Обновлено в 07:31
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Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Политика

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Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
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Экономика

Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»

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Обновлено в 05:56
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Упавший кран убрали с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске.
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Армия и оружие

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Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
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Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

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Обновлено в 00:55
Происшествия

Активистка сообщила о задержании дворников в Москве

Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских.
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Происшествия

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Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

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Происшествия

Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

Обновлено в 06:28
Происшествия

На Сахалине начались обыски по делу «крабового короля»

Правоохранительные органы в Сахалинской области проводят обыски у людей из ближайшего окружения советника гендиректора ООО «Приморская рыболовная компания» Олега Кана, которого обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия

Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда

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В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 декабря в 13:48
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В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка, сообщает в пятницу полиция города.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Кремль счел беспочвенными опасения главы РУСАДА

Опасения возможной спортивной изоляцией РФ в администрации главы государства сочли беспочвенными, передает РИА Новости.
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Армия и оружие

Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии

Обновлено в 10:09
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