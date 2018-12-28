Финансы
Совокупный спрос россиян на наличную валюту в октябре вырос на 10%
Совокупный спрос россиян на наличную валюту в октябре вырос на 10%ПРАЙМ04:04
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил 6,8 миллиарда долларов, отмечает регулятор в аналитических материалах "Вестник Банка России".
ПРАЙМ04:04
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Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о модернизации Ту-22М3М
Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал RT о модернизации и преимуществах Ту-22М3М, совершившего свой первый полёт, длившийся 37 минут.
Обновлено в 08:26
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Политика
Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий
В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Советник генерального директора компании «Приморская рыболовная компания» Олег Кан сбежал из России в Японию.
Обновлено в 05:11
Политика
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за 9 месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых
Обновлено в 06:46
Происшествия
Прекращено первое после смягчения статьи уголовное дело о репостах
Следственный комитет в связи с внесенными в ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) поправками прекратил уголовное дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова.
Обновлено в 07:08
Политика
В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает беспочвенной обеспокоенность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по вопросу доступа представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской лаборатории.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Происшествия
Упавший кран убрали с авианосца «Адмирал Кузнецов»
Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске.
Обновлено в 07:32
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Аналитики рекрутингового агентства SuperJob составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Счетная палата признала неэффективной работу Росалкогольрегулирования
Счетная палата признала недостаточно эффективной работу Росалкогольрегулирования. Об этом в контролирующем ведомстве сообщили в пятницу.
Обновлено в 02:09
Технологии
В США произошел массовый сбой интернета
Пользователи интернета из США лишились доступа к сети.
Обновлено в 05:24
Политика
Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Обновлено в 07:40
Космос
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
Обновлено в 06:55
Финансы
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года
По прогнозу Банка России, инфляция в начале 2019 года может достичь 5,5%. Произойти это может прежде всего под влиянием повышения с 1 января НДС с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 04:42
Политика
Глава Косово подписал пакет законов о создании армии
Обновлено в 08:20
Происшествия
Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
В Интернете обсуждают поступок главы Иркутской области: Сергей Левченко во время охоты убил медведя, который мирно спал в берлоге и не думал оказывать сопротивление.
Обновлено в 06:28