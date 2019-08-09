Финансы
ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из РоссииГазета.Ru вчера в 09:46
По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центробанка.
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Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты
AMD готовит «убийцу Nvidia» — видеокарту на базе GPU Navi 23
Как пишет источник со ссылкой на хорошо информированных о планах AMD людей, компания готовит новую флагманскую 3D-карту, которая проходит под условным обозначением «Убийца Nvidia».
Обновлено в 03:25
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Тепло в российскую столицу вернется вечером 9 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Наука
Российские генетики раскрыли секрет долголетия мух-мутантов
Обновлено 07 августа в 12:00
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек
Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Спецназ США провел учения для украинских коллег
Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»
Обновлено в 02:03
Футбол
Жезуш ждет перехода Балотелли во «Фламенго»
Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш прокомментировал слухи о том, что итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в бразильском клубе.
Обновлено в 03:19
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
10 августа в Москве, на проспекте Академика Сахарова, пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Кимовске
В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в салоне иномарки.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева трогательно поздравила супруга с днем рождения
Нонна Гришаева трогательно поздравила своего супруга Александра Нестерова с днем рождения.
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Футбол
«Моя личная цель — поднять трофей». Почеттино обозначил задачу «Тоттенхэма» в новом сезоне
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что для «шпор» новый сезон будет считаться успешным, если они выиграют хотя бы один трофей.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В кинотеатры хотят запретить приносить свои еду и напитки
Как отметили авторы предложения, еда и напитки, принесённая зрителями в кино, ведёт к существенному сокращению прибылей.
Обновлено вчера в 09:31
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено 08 августа в 17:41