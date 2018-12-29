Финансы
Рост ставки произошел после того, как в сентябре и октябре текущего года она оставалась на исторически минимальном уровне в 9,41%. В ноябре задолженность россиян по ипотеке за один месяц выросла на 2,5%, до 6,32 трлн руб.
РБКвчера в 17:23
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Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 69,4706 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:50
Финансы
Минтруда объявило о введении доплаты к маткапиталу на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке появится доплата к материнскому капиталу в размере 130 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 07:31
Финансы
Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов не показали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.
Обновлено в 01:10
Финансы
Профицит бюджета Белоруссии в январе-ноябре составил 5% ВВП
Профицит республиканского бюджета Белоруссии в январе-ноябре 2018 года составил 5,6 млрд белорусских рублей, или 5% ВВП, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 05:31
Финансы
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП по итогам 2018 года на уровне 1,5-2%
Банк России сохранил прогноз по росту экономики РФ по итогам 2018 года на уровне 1,5-2%, говорится в ноябрьском комментарии регулятора по экономике.
Обновлено в 07:33
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Эксперты: рубль «пробьет очередное дно»
Эксперты отмечают, что грядущее падение курса рубля связано с новыми антироссийскими санкциями и обрушением цен на нефть.
Обновлено в 07:07
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы
Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок
Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы
Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников
Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы
Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»
Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
НПФ «Лукойл-гарант» переименован в НПФ «Открытие»
Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Обновлено вчера в 05:45
Финансы
Доллар дешевеет на фоне новостей о бюджете США
Курс доллара снижается к основным мировым валютам в пятницу днем, трейдеры оценивают новости о том, что сенат США не рассматривал в четверг проект бюджета, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 06:25
Финансы
Скаршевский: О странностях экономической политики украинских властей
В ноябре 2018 года украинские граждане оплатили менее половины (!) (46%), предоставленных жилищно-коммунальных услуг: — начислено 14,2 млрд гривен, а оплачено всего 6,5 млрд гривен.
Обновлено в 05:20