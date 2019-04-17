Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском вчера в 07:58
«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Авто
Kia представила спецверсию Stinger GTS с режимом для дрифта
На Нью-Йоркском международном автосалоне состоялась премьера ограниченной серии KIA Stinger GTS.
Обновлено в 03:18
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено вчера в 12:56
Спорт
Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок
Обновлено в 03:44
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Медики оценивают состояние писателя Дмитрий Быкова как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:09
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД РФ совместно с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, благодаря которому россияне смогут прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 02:40
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Приморье попал под следствие сбивший женщин на остановке водитель
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, в отношении 23-летнего жителя Владивостока.
Обновлено в 02:55
Политика
Матвиенко может покинуть Совет Федерации
По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Авто
У Hyundai появился кроссовер меньше «Креты»
На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила самый маленький кроссовер Venue, который оказался почти на 23 сантиметра короче «Креты».
Обновлено вчера в 12:14
Технологии
Bittrex раскрыла детали нового IEO
Токенсейл будет проведен проектом Ocean Protocol 30 апреля. Участники IEO смогут приобрести монеты OCEAN.
Обновлено в 03:53
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином
В промзоне Берёзовского городского округа сошла с рельсов цистерна с бензином, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 04:04
Общество
«Фонду имущества Санкт-Петербурга» назначили нового директора
В Петербурге назначили нового генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».
Обновлено в 03:30