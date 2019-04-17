Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском 07:58
«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
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Кино
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Ранее iReactor писал, что премьера картины «Мстители: Финал» должна будет состояться в России с 18 по 25 апреля текущего года.
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Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Политика
Путин отметил конкуренцию среди госслужащих
Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
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Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется.
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Хоккей
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Обновлено в 09:59
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Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
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Общество
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Энергетика
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Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Обновлено в 12:56
Авто
Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
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Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Обновлено в 07:31
Культура
ХАМАС угрожает запустить ракеты в Израиль во время «Евровидения»
Представители палестинского движения ХАМАС обещают запустить ракеты в Тель-Авив во время конкурса «Евровидение-2019», если их требования не будут учтены.
Обновлено в 11:06
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
На российской авиабазе в Сирии замечены заряжаемые комплексы «Искандер-М»
Сегодня днём на территории российской военной авиабазы «Хмеймим» был замечен новейший российский ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 11:49
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
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Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева
Обновлено в 12:42
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57