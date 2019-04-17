Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском 07:58

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
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Центробанк рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего

РИА Новости08:53

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

RT на русском07:58

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

Российская газета04:55

Банк России выявил почти 9 тыс. поддельных купюр за первый квартал 2019 года

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ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

РБК07:18

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр

Банки.ру04:13
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Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
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Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
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Экономика

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Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Общество

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Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".
Обновлено в 03:37
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Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
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В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Политика

На дебатах Зеленского и Порошенко ожидается до 60 тысяч зрителей

На дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается до 60 тысяч зрителей.
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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
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После нескольких тизеров Genesis официально представил совершенно новую концептуальную модель Mint, которая представляет собой миниатюрный электрический хэтчбек.
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Политика

В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе

Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.
Обновлено в 08:33
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Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

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Автоспорт

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Происшествия

Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
Обновлено в 08:21
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В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
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На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане

Банк ВТБ и ГУП "Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО) подписали соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности в рамках двусторонней встречи президентов России и Таджикистана.
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Общество

Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
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Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
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Транспорт

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Общество

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По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
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Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
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В Красноярском крае автобус столкнулся с локомотивом

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Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов

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