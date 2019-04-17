Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском 07:58

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
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