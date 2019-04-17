Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском 07:58
«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Интернет
ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru
HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено в 04:30
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Общество
Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее
В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Более 1000 человек занимаются тушением лесного пожара на северо-востоке КНР
Почти 950 пожарных сражаются с лесным пожаром, разгоревшимся в горах Ципань близ города Шэньяна провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:23
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено в 19:35
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.
Обновлено в 17:02
Экономика
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам
Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено в 18:12
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев
Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
Обновлено в 21:50
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Спорт
СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне
Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Политика
На Украине заявили о стыде из-за Порошенко
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 20:19