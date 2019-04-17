Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в РоссииRT на русском 07:58

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.
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Центробанк рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего

РИА Новости08:53

Центробанк выявил в первом квартале почти 9 тыс. поддельных купюр

News.ru05:03

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

РБК07:18

Банк России выявил почти 9 тыс. поддельных купюр за первый квартал 2019 года

ТАСС06:05

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

RT на русском07:58

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

Российская газета04:55

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр

Банки.ру04:13
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Политика

Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено в 04:30
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Более 1000 человек занимаются тушением лесного пожара на северо-востоке КНР

Почти 950 пожарных сражаются с лесным пожаром, разгоревшимся в горах Ципань близ города Шэньяна провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:23
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено в 19:35
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.
Обновлено в 17:02
Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено в 18:12
Авто

Hyundai показал кроссовер меньше Креты

Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Обновлено в 05:18
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Китайская компания Huawei представила новый смартфон Honor 20i

Обновлено в 10:20
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев

Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
Обновлено в 21:50
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Гаджеты

Дисплей нового поколения Surface Hub 2S

Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Спорт

СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне

Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Политика

На Украине заявили о стыде из-за Порошенко

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 20:19
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