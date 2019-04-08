Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК 13:44
Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения — в 2016 году приток по иностранным инвестициям в капитал компаний составлял $18,2 млрд, а в 2017-м — $9,7 млрд.
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6,4 млрд долларов: В России зафиксирован рекордный отток иностранных инвестиций
Бизнес-новости в Кирове14:48
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