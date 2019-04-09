Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК вчера в 13:44
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).
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Прокуратура города Дзержинска Нижегородской области начала проверку по факту обрушения кровли в цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш", в результате которого погиб человек.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
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Обновлено в 01:37
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Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
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Штаб Зеленского ответил Порошенко на призыв снова сдать анализы
Призыв действующего лидера Украины Петра Порошенко к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому повторно сдать анализы на наркотики не нашел поддержки в штабе шоумена.
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Кьеллини рискует пропустить матч с «Аяксом» из-за травмы
Обновлено вчера в 22:08
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Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
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Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
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В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено вчера в 07:16
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СМИ узнали о предстоящем разводе дочери Владимира Винокура
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Армия и оружие
AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек
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