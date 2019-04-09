Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК вчера в 13:44
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).
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