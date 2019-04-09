ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК вчера в 13:44

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Политика Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Политика Парубий объявил о создании в Раде объединения «За Зеленского» Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Владимира Зеленского».

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Культура На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.

Транспорт Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».

Гаджеты Видео дня: заряжается ли смартфон быстрее в выключенном состоянии? Во включенном состоянии смартфоны за 15 минут зарядились от 0 до 9 и 43% соответственно.

Футбол Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Происшествия Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.

Политика Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.

Общество ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.

Политика Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Экономика Число мигрантов в России достигло исторического минимума За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.

Политика Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.