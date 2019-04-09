Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК вчера в 13:44
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).
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Политика
Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Авто
Toyota запатентовала мойку кузова, встроенную в автомобиль
В ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подана заявка на регистрацию патента на интегрированную в кузов систему мойки грузового отсека пикапа.
Обновлено в 00:25
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных
В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Наргиз опубликовала архивное фото с белокурыми волосами
Известная исполнительница Наргиз порадовала своих поклонников и опубликовала в Instagram очередное архивное фото.
Обновлено в 02:00
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Ливийская национальная армия нанесла авиаудар по аэропорту Триполи
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика
У россиян с 2025 года могут появиться генетические паспорта
Власти могут начать оформление первых генетических паспортов для россиян с целью «мониторинга химических и биологических рисков» в 2025 году.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Общество
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Бабкина выступила с феминистским призывом
Обновлено в 05:50
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Общество
Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару
Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Обновлено в 02:27
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС
В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию
Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14