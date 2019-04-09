Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из РоссииРБК вчера в 13:44

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

РБКвчера в 13:44

ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Телеканал 360°вчера в 16:37

ЦБ объявил о рекордном оттоке иностранных инвестиций

Взгляд.рувчера в 16:12

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 17:58

ЦБ зафиксировал рекордный отток иностранных инвестиций в российский бизнес

Дождьвчера в 16:31

Центробанк объявил о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию

Говорит Москвавчера в 15:14

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из капитала компаний РФ в 2018 году составил $6,464 млрд

Финмаркетвчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Экономика

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi

ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Авто

Toyota запатентовала мойку кузова, встроенную в автомобиль

В ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) подана заявка на регистрацию патента на интегрированную в кузов систему мойки грузового отсека пикапа.
Обновлено в 00:25
Политика

В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба

Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Наргиз опубликовала архивное фото с белокурыми волосами

Известная исполнительница Наргиз порадовала своих поклонников и опубликовала в Instagram очередное архивное фото.
Обновлено в 02:00
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Ливийская национальная армия нанесла авиаудар по аэропорту Триполи

Обновлено вчера в 09:45
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика

У россиян с 2025 года могут появиться генетические паспорта

Власти могут начать оформление первых генетических паспортов для россиян с целью «мониторинга химических и биологических рисков» в 2025 году.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Общество

Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Бабкина выступила с феминистским призывом

Обновлено в 05:50
Экономика

Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Общество

Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Обновлено в 02:27
Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Обновлено в 05:53
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие

Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию

Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное