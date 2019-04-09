Экономика
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денегLenta.ru 05:54
Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка. Нынешний объем вложений находится на самом низком уровне за последний 21 год.
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Политика
В России появятся генетические паспорта
В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».
Обновлено в 02:54
Происшествия
Адвокат подвёл итоги первого заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, подвёл итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна
Обновлено вчера в 08:17
Театры
Сухорукова выписали из больницы
Актер получил травму во время спектакля в Москве Народного артиста РФ Виктора Сухорукова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда он попал с травмой руки, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
Обновлено в 16:52
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Geely приступает к строительству завода Lotus
Обновлено в 15:21
Технологии
Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 14:58
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено в 13:51
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика
Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира (Жэньминь жибао)
В последнее время военные игры США и России набирают обороты на территории Европы, под влиянием споров о ДРСМД растет угроза военной конфронтации.
Обновлено в 17:46
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Политика
Генпрокурор США планирует обнародовать доклад Мюллера в течение недели
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что планирует опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому «вмешательству» России в президентские выборы в 2016 году, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:38
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Театры
Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре»
Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников вышел к публике после показа своего спектакля "Мертвые души" в московском театре "Гоголь-центр".
Обновлено в 17:30
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище под бурные овации
В последний путь Георгия Данелию проводили со слезами и под бурные овации.
Обновлено в 09:09
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03