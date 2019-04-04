Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладовРоссийская газета вчера в 23:57
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых. Об этом свидетельствует статистика ЦБ. В первую очередь это связано с отказом банком от промовкладов.
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Космос
Эко-выставка расскажет, как устроена планета
В Районной детской библиотеке открылась эко-выставка «Земля - наш общий дом», посвященная Дню защиты Земли.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска
Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Культура
Последний из великих мастеров. Каким нам запомнился Георгий Данелия
Ушел последний из великих мастеров советской комедии — закончилась эпоха.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Общество
Ученые назвали три продукта для улучшения памяти
Обновлено в 00:40
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений
«В целях поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности обеспечьте внесение в Государственную Думу и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», – заявил президент, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей
В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57
Технологии
Сургутские инженеры разработали робота Бэймакса и планируют его продавать
Обнимает и обследует Бэймакс разработан на базе учреждения "Образовательная экспедиция", занимающегося дополнительным образованием школьников.
Обновлено в 01:15