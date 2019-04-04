Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладовРоссийская газета вчера в 23:57

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых. Об этом свидетельствует статистика ЦБ. В первую очередь это связано с отказом банком от промовкладов.
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ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

РБКвчера в 08:11

Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

Газета.Ruвчера в 11:30

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде марта снизилась до 7,53%

ПРАЙМвчера в 10:01

4 апреля. Главное за минуту: средняя ставка по вкладам упала, россияне объяснили нежелание возвращать долги

Банки.рувчера в 13:00

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

Ведомостивчера в 06:01

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ruвчера в 04:13

Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде марта снизилась до 7,53%

ТАССвчера в 03:00
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Эко-выставка расскажет, как устроена планета

В Районной детской библиотеке открылась эко-выставка «Земля - наш общий дом», посвященная Дню защиты Земли.
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Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено вчера в 16:46
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Политика

Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Культура

Последний из великих мастеров. Каким нам запомнился Георгий Данелия

Ушел последний из великих мастеров советской комедии — закончилась эпоха.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Происшествия

Британка узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 01:29
Общество

Ученые назвали три продукта для улучшения памяти

Обновлено в 00:40
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено вчера в 17:24
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Путин потребовал принять закон о защите капиталовложений

«В целях поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности обеспечьте внесение в Государственную Думу и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», – заявил президент, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57
Технологии

Сургутские инженеры разработали робота Бэймакса и планируют его продавать

Обнимает и обследует Бэймакс разработан на базе учреждения "Образовательная экспедиция", занимающегося дополнительным образованием школьников.
Обновлено в 01:15
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