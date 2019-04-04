Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладовРБК 08:11

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.
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ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

РБК08:11

Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

Газета.Ru11:30

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде марта снизилась до 7,53%

ПРАЙМ10:01

4 апреля. Главное за минуту: средняя ставка по вкладам упала, россияне объяснили нежелание возвращать долги

Банки.ру13:00

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

Ведомости06:01

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ru04:13

Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде марта снизилась до 7,53%

ТАСС03:00
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено в 21:46
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Общество

В Аргентине появились презервативы для секса по согласию обоих

Обновлено в 18:25
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей

Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампы", которая уже давно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.
Обновлено в 21:46
Здоровье

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Политика

Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю

Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
Обновлено в 03:54
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено в 16:46
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
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