ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладовРБК 08:11

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Политика Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.

Происшествия Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.

Авто Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.

Хоккей Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто» Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампы", которая уже давно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

Здоровье Врачи назвали самые полезные и вредные супы По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.

Экономика Маск потерял более $1 млрд за две минуты Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Армия и оружие Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Происшествия У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Политика Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос "В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия «4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.