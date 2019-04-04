Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладовРБК вчера в 08:11
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.
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Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты
Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
Достаточно вспомнить новый iPad Pro, который гнётся буквально при минимальном приложении силы, причём ещё и сразу трескается.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Наука
Астрономы из МФТИ доказали, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Обновлено 02 апреля в 07:44
Политика
Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
Lada Vesta показала рекордный уровень продаж
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено вчера в 03:31
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
Вечером в четверг, 4 апреля, народный артист России Виктор Сухоруков сломал руку при падении во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля
В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Технологии
Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress
Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
НАТО собирается усилить военное присутствие в Черном море
Согласно словам Кей Бейли Хатчинсон, представительницы НАТО, страны-участницы военного блока собираются укрепить свою обороноспособность в Черном море, из-за «российской агрессии», направленной против Украины.
Обновлено 03 апреля в 04:41
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Авто
В Сети появились фото модернизированного Renault Megane
Ожидается, что новинка получит полностью цифровую приборную панель, гибридную силовую установку и обновлённый внешний вид.
Обновлено вчера в 10:41