Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладовРБК 08:11

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.
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