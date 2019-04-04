Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладовРБК 08:11

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.
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4 апреля. Главное за минуту: средняя ставка по вкладам упала, россияне объяснили нежелание возвращать долги

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Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

Газета.Ru11:30

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ru04:13

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

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Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

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Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде марта снизилась до 7,53%

ПРАЙМ10:01

Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде марта снизилась до 7,53%

ТАСС03:00
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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Обновлено вчера в 17:02
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