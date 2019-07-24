Экономика

ЦБ зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГОТАСС 05:16

Банк России в I и II кварталах 2019 года зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.
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В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.ру04:59

ЦБ зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО

ТАСС05:16

Во 2-м квартале объем выявленной криминальной эмиссии в РФ составил 34,9 млн руб

Финмаркет04:50

Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне

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ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Service04:44

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RU04:55

ЦБ: во II квартале в банковской системе выявлено около 9,2 тыс. поддельных дензнаков РФ

Банки.ру04:13
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Происшествия

Пропавшего мужчину нашли застреленным в лесу в Петербурге

В Петербурге в 400 метрах от Усть-Ижорского шоссе в лесном массиве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
Обновлено в 03:28
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Технологии

«Вкусвилл» запустил услугу онлайн-предзаказа и самовывоза

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила услугу предзаказа и самовывоза (click & collect) во всех регионах присутствия, сообщила компания.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения

Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Обновлено в 05:29
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства

Боксер Усик посвятил стихи погибшему Дадашеву

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Китай выступил за полный запрет ядерного оружия

Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

В Екатеринбурге резервируют землю под строительство второй ветки метро

Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство второй ветки метрополитена, которая должна соединить микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города.
Обновлено в 03:56
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Игры

Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой

Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.
Обновлено в 05:05
Общество

Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий

Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
Обновлено в 04:31
Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Спорт

В Токио представили дизайн медалей Олимпиады-2020

В награды "вплели" традиционные японские мотивы. Япония представила дизайн медалей, созданный специально для Олимпийских игр в 2020 году.
Обновлено в 04:43
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Общество

Власти Москвы: реставрация дома Наркомфина завершена на 80%

Реставрация дома Наркомфина, одного из самых известных памятников советского конструктивизма, завершена на 80%, сообщил журналистам глава департамента Алексей Емельянов.
Обновлено в 04:49
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба

Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

SANA: Израиль нанес удары по позициям Ирана на юге Сирии

Израиль нанес воздушные удары по предполагаемым позициям Ирана и шиитского движения "Хезболла" на территории сирийской провинции Даръа, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты

Redmi может выйти на рынок телевизоров с дешевыми моделями

После выделения Redmi в отдельный бренд стало понятно, что одними смартфонами дело не ограничится.
Обновлено в 05:28
Общество

Госдума продлевает «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде

Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
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