Экономика
ЦБ зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГОТАСС 05:16
Банк России в I и II кварталах 2019 года зафиксировал практически двукратное сокращение жалоб по ОСАГО по сравнению с аналогичном периодом годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия
Пропавшего мужчину нашли застреленным в лесу в Петербурге
В Петербурге в 400 метрах от Усть-Ижорского шоссе в лесном массиве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Технологии
«Вкусвилл» запустил услугу онлайн-предзаказа и самовывоза
Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила услугу предзаказа и самовывоза (click & collect) во всех регионах присутствия, сообщила компания.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения
Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Обновлено в 05:29
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Боксер Усик посвятил стихи погибшему Дадашеву
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Китай выступил за полный запрет ядерного оружия
Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
В Екатеринбурге резервируют землю под строительство второй ветки метро
Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство второй ветки метрополитена, которая должна соединить микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города.
Обновлено в 03:56
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Игры
Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой
Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.
Обновлено в 05:05
Общество
Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий
Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
Обновлено в 04:31
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Спорт
В Токио представили дизайн медалей Олимпиады-2020
В награды "вплели" традиционные японские мотивы. Япония представила дизайн медалей, созданный специально для Олимпийских игр в 2020 году.
Обновлено в 04:43
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Общество
Власти Москвы: реставрация дома Наркомфина завершена на 80%
Реставрация дома Наркомфина, одного из самых известных памятников советского конструктивизма, завершена на 80%, сообщил журналистам глава департамента Алексей Емельянов.
Обновлено в 04:49
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба
Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
SANA: Израиль нанес удары по позициям Ирана на юге Сирии
Израиль нанес воздушные удары по предполагаемым позициям Ирана и шиитского движения "Хезболла" на территории сирийской провинции Даръа, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты
Redmi может выйти на рынок телевизоров с дешевыми моделями
После выделения Redmi в отдельный бренд стало понятно, что одними смартфонами дело не ограничится.
Обновлено в 05:28
Общество
Госдума продлевает «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде
Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56