Экономика
ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38
В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
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Обновлено в 08:11
Общество
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
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Экономика
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«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
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Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Шоу-бизнес
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Энергетика
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Чтобы быть максимально понятным и удобным для абонентов, «РВК-Центр» активно изучает спрос потребителей и формирует перечень актуальных услуг.
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Шоу-бизнес
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Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
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Общество
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Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
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Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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Обновлено в 15:22
Политика
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Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
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Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Политика
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В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
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Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
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Обновлено в 05:22
Политика
Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38