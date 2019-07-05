Экономика

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38

В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Российская газета04:50

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Комсомольская правда06:16

В 2018 году Банк России зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации

Финмаркет05:30

Они русскоговорящие, и их всего двое: Что известно о хакерах, укравших более 50 миллионов у российских банков

Царьград05:09

В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

ТАСС04:54

ЦБ назвал основные киберугрозы для банков и их клиентов

РБК04:50

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году

Ведомости07:38
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Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Обновлено в 19:48
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Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой

Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
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Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
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Общество

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Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

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Происшествия

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«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой

Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.
Обновлено в 14:00
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

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Обновлено в 13:30
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
ЖКХ

«РВК-Центр» расширяет сеть нетарифных услуг

Чтобы быть максимально понятным и удобным для абонентов, «РВК-Центр» активно изучает спрос потребителей и формирует перечень актуальных услуг.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 11:30
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

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Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Теннис

Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

Обновлено в 15:22
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
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Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38
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