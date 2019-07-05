Экономика
ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38
В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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Размер единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и училищ, устроившихся на работу в медучреждения Ленобласти, увеличивается в 3 раза.
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«Порту» объявил о переходе Зе Луиша
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Обновлено в 08:32
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На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
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Обновлено в 05:31
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Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
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Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
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Новая книга американского писателя Стивена Кинга под названием «Институт» появится в продаже на русском языке в конце текущего года или начале следующего, сообщает 4 июля ТАСС.
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Политика
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Гаджеты
Apple выплатила штраф Samsung из-за низкого спроса на iPhone
На днях стало известно, что Samsung требует с Apple выплату штрафа за то, что заказы на OLED-дисплеи для iPhone оказались ниже ожидаемого уровня.
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