с чего всё началось

В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году

Шоу-бизнес Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.

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Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

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Политика Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с "Газетой.Ru" раскритиковал единороссов, "дефилирующих" по политическому подиуму.

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Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.

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