Экономика

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38

В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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Они русскоговорящие, и их всего двое: Что известно о хакерах, укравших более 50 миллионов у российских банков

Царьград05:09

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Комсомольская правда06:16

В 2018 году Банк России зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации

Финмаркет05:30

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году

Ведомости07:38

В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

ТАСС04:54

ЦБ назвал основные киберугрозы для банков и их клиентов

РБК04:50

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Футбол

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Интернет

Браузер Mozilla Firefox 17 лет позволял воровать данные пользователей

Специалист в области информационной безопасности Барак Тавили описал уязвимость в популярном браузере Mozilla Firefox, которую на протяжении семнадцати лет (!) могли использовать киберзлоумышленники для похищения файлов пользователей.
Обновлено в 06:41
Технологии

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

Group-IB сообщила о том, что российская доменная зона, по итогам 2018 года достигла рекордных показателей по снижению объема токсичных сайтов.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Медики прооперировали избитую в Ингушетии девочку

Обновлено в 01:26
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика

Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина

Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Общество

Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
Обновлено в 05:21
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Обновлено в 03:33
Авто

Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено вчера в 05:21
Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка

Амстердам отказался от «Евровидения»

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в "Евровидении" 2019 года, которое проходило в Израиле.
Обновлено в 07:17
Наука

Раскрыта тайна древней библейской цивилизации

Международная группа ученых разгадала тайну происхождения филистимлян — древнего народа, упоминающегося в Ветхом Завете и проживавшего на территории Израиля с XII века до нашей эры.
Обновлено вчера в 03:52
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов

45-летний экс-фронтмен "Ласкового мая" Юрий Шатунов был госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
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