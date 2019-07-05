Экономика

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38

В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году

Ведомости07:38

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Комсомольская правда06:16

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Российская газета04:50

Они русскоговорящие, и их всего двое: Что известно о хакерах, укравших более 50 миллионов у российских банков

Царьград05:09

В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

ТАСС04:54

ЦБ назвал основные киберугрозы для банков и их клиентов

РБК04:50

В 2018 году Банк России зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации

Финмаркет05:30
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Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
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Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

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Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
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Тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал Лука Банки

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