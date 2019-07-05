Экономика
ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом годуВедомости 07:38
В прошлом году FinCERT зафиксировал 375 кампаний по распространению вредоносного ПО, из которых 71 была нацелена на кредитно-финансовые организации и их клиентов. Множество таких атак на банки организация приписывает двум хакерским группировкам: Cobalt (также известна как Carbanak и FIN7) и Silence.
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с чего всё началось
В 2018 году было совершено 177 атак на российские банки с целью кражи денежных средств, сообщается в обзоре Центробанка по основным типам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере за прошлый год.Радио Sputnik06:57
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