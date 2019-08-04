Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.Российская газета10:48
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Обновлено в 07:30
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Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
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Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
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Обновлено вчера в 10:00
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР
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Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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