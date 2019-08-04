Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

Алло, зарплата!

Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.
Российская газета10:48

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Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

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Вести.Ru11:59

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

РЕН ТВ15:54

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

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Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Lenta.ru16:23

Алло, зарплата!

Российская газета10:48
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Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
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Обнаруженный зарубежными журналистами прототип новой Elantra GT, был значительно переработан – даже несмотря на достаточно тяжелый камуфляж это можно увидеть.
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

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Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
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Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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