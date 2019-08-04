Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.Российская газета10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 12:50
Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Космос
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Японии произошло землетрясение около АЭС «Фукусима-1»
О разрушениях и пострадавших не сообщается. На северо-востоке Японии префектуры Фукусимы произошло мощное землетрясение.
Обновлено в 08:39
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Политика
В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами
Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Хоккей
Хартли: «Войнов травмирован, он работает по индивидуальной программе»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от олимпийской сборной России со счетом 3:4 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, а также оценил состояние своих игроков.
Обновлено в 08:49
Футбол
Божович может покинуть «Крылья Советов»
Руководство «Крыльев Советов» может разорвать контракт с наставником команды Миодрагом Божовичем.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19