Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.

с чего всё началось

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

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