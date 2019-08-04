Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.Российская газета10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Футбол
Роналду: «Если бы не футбол, стал бы актёром или моделью»
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.
Обновлено в 16:48
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Происшествия
Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек.
Обновлено в 12:29
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Захарова с иронией ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Кино
Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»
Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено в 16:05
Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 16:05
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы
Ранее 4 августа пресс-служба управления ГИБДД по Ленинградской области сообщила, что три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Хоккей
СКА уступил «Сочи» в первом матче Sochi Hockey Open
Подопечные Алексея Кудашова встречались с «Сочи» и уступили со счётом 1:2. Открыть счёт удалось хозяевам встречи: в концовке первого периода отличился Вадим Хлопотов, его ассистентами стали Илья Назаревич и Андрей Алтыбармакян.
Обновлено в 13:28
Баскетбол
Андрей Воронцевич: «Были немного расслаблены и чуть-чуть подуставшие»
Форвард сборной России Андрей Воронцевич заявил, что команда была расслабленная и немного уставшая в матче с Ираном, но это не является оправданием для поражения (84:91).
Обновлено в 12:03
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Технологии
Единая дата: банки и компании обменяются личными данными клиентов
Информацию о клиентах российских банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе.
Обновлено в 17:01
Политика
США вводят новые санкции против России
Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено 02 августа в 09:01