Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

с чего всё началось

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

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