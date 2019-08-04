Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

Алло, зарплата!

Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.
Российская газета10:48

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Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

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Комсомольская правда16:58

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РЕН ТВ15:54

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Lenta.ru16:23

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

Газета.Ru14:36

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Вести.Ru11:59

Алло, зарплата!

Российская газета10:48
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Обновлено вчера в 13:22
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